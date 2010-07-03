Мать избитой девочки из Ингушетии не будут лишать родительских прав

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии, которую избила тетя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Суд приостановил рассмотрение дела из-за отсутствия достаточных доказательств. У следствия нет вопросов к женщине, подчеркнула Кузнецова.

Потерпевшая девочка встретилась со своей матерью 18 сентября. Кузнецова рассказала, что ребенок очень обрадовался этому. Девочка просила, чтобы мама больше никуда не уходила, а мать крепко обнимала дочь, плакала и ничего не говорила.

Родственники по линии отца насильно забрали детей у матери – пострадавшую девочку и двух ее братьев. Двух мальчиков спустя некоторое время вернули, а девочку оставили с родственниками. Женщина не виделась с ней больше года. Когда она узнала про избиение дочери, она попыталась встретиться с ней в больнице. Ей это не удалось сделать, и она обратилась за помощью к детскому омбудсмену.

4 июля девочку госпитализировали в больницу Назрани в тяжелом состоянии с множеством ушибов, травм, следов от ожогов и укусов. На рентгене были выявлены старые переломы обеих рук и ребер. Также у ребенка диагностировали компрессионные переломы некоторых позвонков.

Позже девочку доставили на лечение из Ингушетии в Москву.

Врачи до последнего надеялись и предпринимали попытки сохранить девочке руку. Однако через несколько дней после госпитализации им пришлось ампутировать ей омертвевшие кисть и часть предплечья правой руки.

Сейчас девочка находится в больнице на лечении. Решается вопрос ее дальнейшего жизнеустройства. Анна Кузнецова говорила, что девочка стала интересоваться куклами, хотя раньше любила машинки, у нее хороший аппетит и она очень веселая и общительная.

