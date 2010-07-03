Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы сообщили об успешной ампутации кисти и предплечья правой руки избитой девочки из Ингушетии, передает Агентство "Москва".
"Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", – отметили в больнице.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что угрозы ампутации левой руки нет, однако движения и чувствительность в ней снижены из-за повреждения нервов.
4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Сама женщина свою причастность к нанесению травм племяннице отрицает.
Было возбуждено уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Подозреваемую отправили под стражу на два месяца. Органы опеки собираются лишить семью девочки родительских прав.
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