Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы сообщили об успешной ампутации кисти и предплечья правой руки избитой девочки из Ингушетии, передает Агентство "Москва".

"Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", – отметили в больнице.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что угрозы ампутации левой руки нет, однако движения и чувствительность в ней снижены из-за повреждения нервов.

4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Сама женщина свою причастность к нанесению травм племяннице отрицает.

Было возбуждено уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Подозреваемую отправили под стражу на два месяца. Органы опеки собираются лишить семью девочки родительских прав.