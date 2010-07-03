20:23
20:23
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Фото: СК РФ
Тете избитой девочки из Ингушетии предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"Сегодня следователем регионального СУ СК России Ганиевой предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически избивала девочку ремнем и отрезком шланга.
4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка Аиша Ажигова. У нее было множество ушибов и травм. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, она задержана по делу об избиении ребенка.
Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. Суд арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает причастность к избиению племянницы. Органы опеки хотят лишить семью девочки родительских прав.
10 июля в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что самочувствие девочки улучшается. Она стала лучше есть, в том числе мороженое, о котором просила ранее. Лечение проходит под контролем Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения.
В рамках расследования уголовного дела будет проверена работа участкового врача и органов опеки и попечительства.
Избитую девочку из Ингушетии хотят удочерить
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