В Центре Рошаля рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

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Избитая девочка, привезенная в Москву на лечение из Ингушетии, чувствует себя лучше и ест мороженое, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Самочувствие Аиши Ажиговой улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается", – заявили в пресс-службе.

Там также заявили, что лечение проходит под контролем Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения, а институт получает сотни предложений о помощи из России и из заграницы.

"Мы благодарим всех, в том числе и средства массовой информации, за внимание, которое еще будет нужно Аише много лет", – добавили в пресс-службе.

Семилетняя девочка с множеством ушибов и травм попала в больницу Назрани 4 июля. Позднее ее перевезли на лечение в Москву. Сообщалось, что врачам, вероятнее всего, не удастся спасти ей руку.

Ребенок рос в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, ее задержали, а затем арестовали. Возбуждено уголовное дело.

