Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Фото: СК РФ

Органы опеки намерены лишить семью избитой девочки родительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при главе республики по правам ребенка Зарему Чахкиеву.

Она также рассказала, что к ней постоянно поступают сообщения и звонки об удочерении девочки, добавив, что звонят из разных уголков страны. "Мне даже писали матери погибших детей в Беслане, что есть женщина, которая плачет, узнав эту историю, – ее ребенок умер в 7-летнем возрасте во время теракта, – и просит отдать девочку ей", – рассказала Зарема Чахкиева.

Она добавила, что в приоритете будет семья, которая проживает в Ингушетии, чтобы в дальнейшем они могли следить за состоянием ребенка, а также за тем, чтобы она находилась в хороших условиях.

Чахкиева также поделилась, что лечащие врачи ребенка заметили положительную динамику в лечении правой руки девочки. Она рассказала о результатах исследования, где показан процесс восстановления. "Доктора считают это чудом", – сказала уполномоченный.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Зарема Льянова рассказала, что улучшении в состоянии ребенка не наблюдается, врачи ждут процесса демаркации.

"Ее лечащий врач Павел Мединский сказал, что состояние прежнее, ухудшений нет, тактика выжидательная, ждут демаркации – чтобы отграничилась та зона на руке, которая не жизнеспособна. Может это будут пальцы или кисть, а может и вообще не придется ампутировать, никто этого не знает пока. Она проходит курс лечения, общее состояние хорошее, токсикоза нет", – сказала Льянова.

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка Аиша Ажигова. У нее было множество ушибов и травм. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, она задержана по делу об избиении ребенка.

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. Суд арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает причастность к избиению племянницы.

Избитой девочке из Ингушетии может грозить ампутация рук

7 июля в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что она до сих пор находится в тяжелом состоянии. У нее сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика лечения определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В рамках расследования уголовного дела будет проверена работа участкового врача и органов опеки и попечительства.

