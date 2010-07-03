В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки в Ингушетии

Состояние девочки из Ингушетии остается тяжелым, улучшений не наблюдается, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на данный момент принято решение воздержаться от операции "для четкого определения жизнеспособности тканей".

4 июля в одно из медучреждений Назрани доставили девочку из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. Врачи диагностировали многочисленные порезы, ожоги, шрамы, вывихи. Обнаружен тромб в сосуде и нарушение кровообращения в левой кисти.

В минувшую пятницу в Москву девочку доставили специальном бортом в сопровождении реаниматолога. В НИИ хирургии и травматологии ее ожидали лучшие врачи города. Лечение ребенка под свой контроль взял Леонид Рошаль. В первую очередь медики сделали компьютерную томографию. Результаты шокировали врачей еще больше, чем травмы, обнаруженные при первых осмотрах. У девочки оказались старые переломы ребер и повреждение позвоночника.

Под подозрение в избиении попала тетя. В прошлом она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В субботу, 6 июля, суд заключил ее под стражу. По мнению следователей, на свободе подозреваемая может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей, очевидцев.

Специалисты задаются вопросом, кто доверил воспитание ребенка человеку с судимостью. Детский омбудсмен отметила, что не избегут прокурорской проверки и местные органы опеки. Ведется расследование: следственный комитет возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.

