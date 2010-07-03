Избитой девочке из Ингушетии ампутируют правую кисть

Врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, вероятнее всего, не удастся спасти руку пострадавшей в Ингушетии девочки. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "Интерфакс".

"К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", – сказала она.

Она уточнила, что доктор Леонид Рошаль и его коллеги регулярно сообщают о состоянии ребенка.

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка Аиша Ажигова. У нее было множество ушибов и травм. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой, она задержана по делу об избиении ребенка.

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. Суд арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает причастность к избиению племянницы.

Избитой девочке из Ингушетии может грозить ампутация рук

7 июля в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что она до сих пор находится в тяжелом состоянии. У нее сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика лечения определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В рамках расследования уголовного дела будет проверена работа участкового врача и органов опеки и попечительства.

