Дойти до ножа: как спастись от семейного насилия

Три девушки 17, 18 и 19 лет подозреваются в убийстве своего отца. По их словам, отец постоянно избивал сестер, и в день убийства первый напал с ножом, а они защищались. В чем причины семейного насилия и был ли выбор у девушек, читайте в материале портала Москва 24.

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Психологи отмечают, что семейное насилие может длиться довольно продолжительное время. Печальную статистику приводит и МВД: от домашнего насилия страдает каждая третья женщина в семье. В большинстве случаев женщины молчат, пока не попадают в больницу с ножевыми ранениями, с переломами и гематомами. А если говорить про детей, то, по статистике, более двух миллионов малышей и подростков в семье регулярно подвергаются насилию.

Шокирующая история произошла в Москве 27 июля в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. В полицию обратилась старшая из сестер – 19-летняя Ангелина Хачатурян. Она рассказала, что на нее и двух ее младших сестер напал отец и пытался их убить. По другим данным, сестры заранее спланировали убийство отца, устав от его издевательств. Прибывшие оперативники обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Он умер от множества ножевых ранений в шею и грудь.

Сестры заявляют, что в день убийства отец находился в состоянии наркотического опьянения. Кстати, мать девочек также подвергалась издевательствам со стороны мужа и два года назад он выгнал ее из квартиры.



Семейная обстановка и страх

По словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, часто к печальным последствиям приводит накаленная до предела психологическая обстановка в семье. Плюс, могут повлиять и психологические расстройства.



Александр Федорович врач-психотерапевт "Мы можем допустить состояние сильного душевного волнения. В такой ситуации каждая из сторон была доведена до определенной меры отчаяния. На самом деле, мы можем понять, что психологическая обстановка в семье была накалена до предела, если люди берутся за ножи".

В свою очередь, психолог-консультант Илья Шабшин добавил, что, как правило, насилие в семье держится на почве страха. И в большинстве случаев сексуальное насилие над девочками подросткового или детского возраста совершает именно кто-то из родственников. "Как правило, насильник запугивает жертв и говорит, что вам никто не поверит, во-вторых, если расскажете, то будет еще хуже. В таких случаях вообще нет особо доверительных отношений между детьми и старшим поколением", – сказал он.

Выбор есть

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Психолог Ольга Маховская уверена, что у жертв насилия всегда есть выбор: обратиться в полицию, позвонить в общественную организацию или написать неравнодушным в интернете. "В Москве множество правозащитных организаций", – уточнила она, добавив, что в данном случае "это и большая армянская диаспора, и армянская церковь, женские организации и полиция".



Ольга Маховская психолог "Мы живем в эпоху интернета, поэтому вполне можно было анонимно обратиться или позвонить в бесплатную психологическую помощь. Помощников всегда можно найти".

По ее словам, в ситуации с убитым отцом можно также говорить о подростковой женской агрессии со стороны жертв. "Мы натыкаемся все больше на тему подростковой женской агрессии, когда молодые девушки становятся опасными. Женская агрессия безудержнее и страшнее мужской, и женщины всегда идут до конца. Поэтому история не совсем однозначная", – пояснила собеседница портала Москва 24.

Что нужно делать, если вы подверглись семейному насилию:

вызвать скорую;

зафиксировать синяки и ушибы;

написать заявление в полицию.

Подобная история с семейным насилием произошла в Серпухове Подобная история с семейным насилием произошла в Серпухове в декабре 2017 года . Муж, не простив поданного заявления на развод, отвез жену в лес и отрубил ей обе кисти руки. Врачам удалось пришить только левую руку. Сейчас потерпевшая Маргарита Грачева продолжает проходить реабилитацию. В Германии ей установили бионический протез на правую руку. Левую руку врачам удалось спасти, но, скорее всего, понадобится еще несколько операций. Дмитрий Грачев до сих пор находится под следствием по уголовному делу.



Причем заявление должны принять, даже если самого факта побоев не было, а были только угрозы. Для этого нужны скриншоты переписок, записи телефонных разговоров или свидетельства очевидцев. Если заявление все же не принимают, то нужно обращаться в вышестоящие инстанции или в прокуратуру.