Дойти до ножа: как спастись от семейного насилия

Три девушки 17, 18 и 19 лет подозреваются в убийстве своего отца. По их словам, отец постоянно избивал сестер, и в день убийства первый напал с ножом, а они защищались. В чем причины семейного насилия и был ли выбор у девушек, читайте в материале портала Москва 24.
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Психологи отмечают, что семейное насилие может длиться довольно продолжительное время. Печальную статистику приводит и МВД: от домашнего насилия страдает каждая третья женщина в семье. В большинстве случаев женщины молчат, пока не попадают в больницу с ножевыми ранениями, с переломами и гематомами. А если говорить про детей, то, по статистике, более двух миллионов малышей и подростков в семье регулярно подвергаются насилию.
Сестры заявляют, что в день убийства отец находился в состоянии наркотического опьянения. Кстати, мать девочек также подвергалась издевательствам со стороны мужа и два года назад он выгнал ее из квартиры.
Семейная обстановка и страх
По словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, часто к печальным последствиям приводит накаленная до предела психологическая обстановка в семье. Плюс, могут повлиять и психологические расстройства.
В свою очередь, психолог-консультант Илья Шабшин добавил, что, как правило, насилие в семье держится на почве страха. И в большинстве случаев сексуальное насилие над девочками подросткового или детского возраста совершает именно кто-то из родственников. "Как правило, насильник запугивает жертв и говорит, что вам никто не поверит, во-вторых, если расскажете, то будет еще хуже. В таких случаях вообще нет особо доверительных отношений между детьми и старшим поколением", – сказал он.
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Выбор есть
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Психолог Ольга Маховская уверена, что у жертв насилия всегда есть выбор: обратиться в полицию, позвонить в общественную организацию или написать неравнодушным в интернете. "В Москве множество правозащитных организаций", – уточнила она, добавив, что в данном случае "это и большая армянская диаспора, и армянская церковь, женские организации и полиция".
По ее словам, в ситуации с убитым отцом можно также говорить о подростковой женской агрессии со стороны жертв. "Мы натыкаемся все больше на тему подростковой женской агрессии, когда молодые девушки становятся опасными. Женская агрессия безудержнее и страшнее мужской, и женщины всегда идут до конца. Поэтому история не совсем однозначная", – пояснила собеседница портала Москва 24.
Что нужно делать, если вы подверглись семейному насилию:
- вызвать скорую;
- зафиксировать синяки и ушибы;
- написать заявление в полицию.
Причем заявление должны принять, даже если самого факта побоев не было, а были только угрозы. Для этого нужны скриншоты переписок, записи телефонных разговоров или свидетельства очевидцев. Если заявление все же не принимают, то нужно обращаться в вышестоящие инстанции или в прокуратуру.
Дмитрий Грачев до сих пор находится под следствием по уголовному делу.