Задержанные за убийство отца сестры нанесли ему 36 ударов ножом – СМИ

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Стали известны новые подробности истории о трех сестрах, убивших отца на северо-востоке столицы. Девушки нанесли мужчине не менее 36 ударов ножом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. "17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Установлено также, что Кристина Хачатурян обратилась в больницу, заявив, что отец ранил ее ножом. У нее обнаружили порез бедра и ушибы.

Следователи изъяли из квартиры технику, инструменты и оружие: арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматические пистолет и револьвер.

Ранее сообщалось, что три сестры задержаны по подозрению в убийстве своего отца. Девушки уже дали признательные показания и пояснили, что пошли на преступление из-за моральных страданий, которые им причинил мужчина.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и подали ходатайство об аресте сестер.