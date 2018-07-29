Три сестры зарезали своего отца на северо-востоке столицы

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Три сестры убили своего отца на северо-востоке столицы. СК возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Тело 57-летнего мужчины обнаружили 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Погибшему нанесли множество колото-резанных ранений в области шеи и груди. "На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет", – отметила Иванова. По ее словам, девушки сознались в содеянном, пояснив, что на убийство пошли из-за причиняемых им на протяжении длительного времени моральных страданий.

Следователи предъявили девушкам обвинение в убийстве. Они подадут ходатайство об аресте обвиняемых По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.