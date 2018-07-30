Ножом по сердцу. Что ждет сестер, подозреваемых в убийстве своего отца

30 июля, 18:01
Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте трех сестер 17, 18 и 19 лет, подозреваемых в убийстве отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки признали свою вину. Портал Москва 24 выяснил у экспертов, какое наказание может грозить сестрам за содеянное.
Фото: соцсети
По данным СМИ, в день убийства отец пришел в комнату к дочерям с ножом и начал бросаться на девушек. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался.
Фото: соцсети
Эксперт в области уголовного права Петр Казаков считает, что если все девушки втроем дадут аналогичные показания о факте домогательств со стороны отца, то можно будет говорить о том, что "повод есть, и он доказан".
При этом эксперт подчеркнул, что две из девушек могут утверждать, что они защищали сестру, на которую напал отец, но должны быть проведены судебные экспертизы, которые покажут, носило ли издевательство со стороны отца накопительный характер. "Причинение смерти в состоянии аффекта - это уголовное наказание, это статья. Причинение смерти в состоянии необходимой обороны – это не преступление", – отметил адвокат.
Относительно меры наказания, Казаков отметил, что к несовершеннолетней будет по закону отношение "мягче".
"Наказание за те же преступления у них не может быть свыше 10 лет. Однако если несовершеннолетняя совершила преступление, неважно в каком состоянии (если это не необходимая оборона), она несет ответственность, как и все другие, но с учетом особых условий расследования и рассмотрения. Эти условия – максимальное наказание не может быть более 10 лет, а минимальное наказание – неограниченное, то есть нет нижнего предела", – пояснил эксперт.
Три сестры признались в убийстве отца
Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз подчеркивает, что до того, как будут предъявлены доказательства, сложно определить возможный срок наказания.
"Для начала нужно расследовать дело. Если несовершеннолетняя, она подлежит уголовной ответственности, но там наказание сокращенное. А так 105-я статья УК РФ, до пожизненного заключения включительно, если это умышленное убийство", – сказал Волеводз.
При этом он подчеркнул, что даже если убийство было совершено в состоянии сильного душевного волнения, оно (волнение) "не может внезапно возникнуть у трех человек". Если будет доказано, что преступление совершено при превышении предела необходимой обороны, наказание может быть снято, добавил эксперт.
Адвокат Евгений Харламов квалифицирует это преступление как "нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, но при превышении необходимых мер при самообороне".
"36 ножевых ран могли совершить либо злонамеренные преступники, либо люди, находившиеся в состоянии аффекта. Необходимо учитывать, с какой скоростью это наносилось. Люди могут не контролировать себя в этот момент, тем более сначала отец ранил одну из сестер. Здесь речь могла идти о необходимой обороне", – отметил Харламов.
Мера наказания для девушек, по мнению эксперта, не превысит 10 лет. "С учетом противоправных действий потерпевшего, если докажут, что было истязание на протяжении длительного периода времени, то я не исключаю, что судья может руководствоваться чувством, в том числе, и сострадания и, опираясь на букву закона, могут пойти по пути наименьшего срока - они могут получить от 2 до 5 лет. Это если мы квалифицируем их действия как убийство", - сказал Харламов, исключив вероятность предварительного сговора.
Сестер, подозреваемых в убийстве отца, доставили в суд
Специалист по уголовному праву, юрист коллегии адвокатов Кирилл Яковлев считает, что "девушки, безусловно, будут признаны виновными в причинении смерти". "Другой вопрос, как - по неосторожности тут вряд ли будет, и вряд ли будет превышение необходимой обороны, потому что их было трое, он один. Единственное, где можно добиться признания того, что он был убит, но они не виноваты в причинении смерти – только на суде присяжных", – рассказал эксперт.
Яковлев подчеркнул, что нужно особое внимание уделить мотиву преступления. "Если он совершал в их отношении насилие, то они по сути дела защищались. Но нужно учитывать, когда наступила смерть. В связи с тем, что так много ножевых ранений, может быть мнение, что они специально наносили ножевые ранения, чтобы причинить ему страдания. Тогда может это быть квалифицировано как убийство с особой жестокостью", – рассказал юрист.
Он также обратил внимание на то, что следствую необходимо выяснить, кто явился инициатором преступления. "Если инициатором был совершеннолетний, дальше будет стоят вопрос вовлекал ли он несовершеннолетнего в преступление или нет", – пояснил Яковлев. По словам эксперта, смягчающими обстоятельствами для девушек станет то, что они ранее не были судимы, а также аморальное поведение самого потерпевшего, который первый нанес ножевые ранения. Отягчающим обстоятельством для обвиняемых станет тот факт, что он являлся их отцом.
Евгения Маркова
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