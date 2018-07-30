Подозреваемые в убийстве отца сестры обвинили его в употреблении наркотиков

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Сестры, которых обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца, заявляют, что в день убийства он напал на них с ножом, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одна из сестер, 1999 года рождения, по данным источника агентства, сама позвонила в полицию после произошедшего. По словам подозреваемых, их отец первый напал с ножом, а они защищались.

Одну из сестер госпитализировали с ранением бедра. "Одна из девушек заявила, что в день убийства отец напал с ножом на нее и еще двух ее сестер под действием наркотических веществ", — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что три сестры убили своего отца на северо-востоке Москвы. СК возбудил уголовное дело. Тело 57-летнего мужчины обнаружили 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

Погибшему нанесли множество колото-резанных ранений в области шеи и груди.

По подозрению в совершении убийства задержали трех дочерей убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки сознались в содеянном.