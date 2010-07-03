"Проблемы сохраняются". Медики рассказали о состоянии девочки из Ингушетии

16:31
16:31
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Фото: скриншот видео Москва 24
Состояние правой руки девочки из Ингушетии позволяет врачам подождать и "подвести ребенка к экономной ампутации" омертвевших тканей. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина.
"Аиша Ажигова находится в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии десятые сутки, за это время врачам удалось стабилизировать общее состояние ребенка. С правой рукой врачи ожидают четкой демаркации процесса. Врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние раны правой руки позволяет это делать, так как признаков влажной гангрены нет - только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели. В институте есть все необходимое для лечения ребенка", – сказала Бумагина.
По ее словам, девочка стала активнее и самостоятельно ест. Ребенок находится под наблюдением команды врачей, реаниматологов, хирургов, реабилитологов.
"Однако проблемы сохраняются по каждому направлению. У девочки наметилась очень небольшая тенденция к уменьшению отека левой руки, уменьшились ожоги на ягодицах", – добавила пресс-секретарь.
4 июля в одну из больниц Назрани доставили Аишу Ажигову с множеством травм и ушибов. Выяснилось, что она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Эта женщина стала главной подозреваемой.
Избитую в Ингушетии девочку готовят к ампутации части правой руки
Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. Подозреваемую арестовали на два месяца. Она отрицает причастность к избиению племянницы.
10 июля в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что ее самочувствие улучшается. Ребенок стал лучше есть, в том числе мороженое.
Лечение проходит под контролем министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы.
Тете избитой девочки предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе расследования установлено, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года она систематически избивала племянницу ремнем и отрезком шланга.
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