Врачи ампутируют часть правой руки избитой девочки из Ингушетии

19:37
19:37
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Фото: скриншот телеканала Москва 24
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что избитая в Ингушетии семилетняя девочка прошла первоочередной этап лечения и готова к операции по ампутации части правой руки. Его слова приводит РИА Новости.
"Первоочередной этап в лечении мы прошли, это большой путь. Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции. Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр", – подчеркнул Рошаль, добавив, что угрозы ампутации левой руки нет.
Также стало известно, что законным представителем девочки стала детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.
"На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно", – сказала она.
4 июля в одну из больниц Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении ребенка. Сама она свою причастность к избиению племянницы отрицает.
Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. 12 июля тете девочки было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Как установило следствие, в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Подозреваемую арестовали на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.
Проведенная терапия позволила сохранить левую руку ребенка, однако движения и чувствительность в ней снижена из-за повреждения нервов. В московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что самочувствие ребенка улучшается.
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