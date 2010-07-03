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Врачам удалось избежать ампутации левой руки избитой девочки из Ингушетии. По правой руке решение будет принято позже, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Проведенная терапия позволила сохранить левую руку ребенка. "Однако вследствие тугого бинтования руки дома, возможно, в течение более двух дней произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность", – рассказали в больнице. По мнению специалистов, чтобы полностью восстановить функции нервов руки, понадобится длительное время.

Общее состояние ребенка остается стабильным. "У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений", – пояснили в пресс-службе НИИ.

Медики отмечают положительную динамику в заживлении ожогов. "Аппетит у Аиши хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки", – рассказали врачи. При этом у ребенка диагностировали врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Как его лечить, медики определят, когда ситуация полностью стабилизируется.

4 июля в одну из больниц Назрани доставили семилетнюю девочку Аишу Ажигову. У нее было множество ушибов и травм. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении ребенка. Сама она отрицает причастность к избиению племянницы.

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Суд арестовал подозреваемую на два месяца. Органы опеки хотят лишить семью Аиши родительских прав.

Ранее в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли девочку, сообщили, что самочувствие ребенка улучшается. Она стала лучше есть, в том числе мороженое, о котором просила ранее. Лечение проходит под контролем Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения.

