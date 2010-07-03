Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:28

Посадивший сына на цепь отец находится под подпиской о невыезде

происшествия

16:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

46-летний житель села Великовечное Белореченского района Кубани, который сажал своего 10-летнего сына на цепь в сарае, находится под подпиской о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый признал вину и сейчас остается дома со вторым ребенком. Вместе с тем представитель региональной прокуратуры рассказал, что пострадавшего мальчика могут отселить к матери. Ее условия проживания проверят.

Уточняется, что родители ребенка разведены, в 2016 году суд решил, что мальчик будет жить с отцом. Семья не состоит на учете как неблагополучная.

Инцидент произошел 18 июня на улице Свободы. Мужчина с беременной женой и четырехлетним сыном отправился в перинатальный центр Краснодара, а 10-летнего сына отвел в сарай, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, закрепив свободный конец за деревянную ножку стеллажа. Мальчику удалось выбраться, после чего он пришел в местный магазин и там рассказал о произошедшем.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном лишении свободы. Преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Пострадавший мальчик находится в реабилитационном центре.

Житель Краснодарского края посадил на цепь 10-летнего сына

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика