Посадивший сына на цепь отец находится под подпиской о невыезде

46-летний житель села Великовечное Белореченского района Кубани, который сажал своего 10-летнего сына на цепь в сарае, находится под подпиской о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый признал вину и сейчас остается дома со вторым ребенком. Вместе с тем представитель региональной прокуратуры рассказал, что пострадавшего мальчика могут отселить к матери. Ее условия проживания проверят.
Уточняется, что родители ребенка разведены, в 2016 году суд решил, что мальчик будет жить с отцом. Семья не состоит на учете как неблагополучная.
Инцидент произошел 18 июня на улице Свободы. Мужчина с беременной женой и четырехлетним сыном отправился в перинатальный центр Краснодара, а 10-летнего сына отвел в сарай, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, закрепив свободный конец за деревянную ножку стеллажа. Мальчику удалось выбраться, после чего он пришел в местный магазин и там рассказал о произошедшем.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном лишении свободы. Преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Пострадавший мальчик находится в реабилитационном центре.
Житель Краснодарского края посадил на цепь 10-летнего сына
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