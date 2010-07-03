Адвокат предостерег россиян от поедания уголовных дел

Эксперт предостерег россиян от поедания материалов уголовных дел.
"Даже если уничтожили, сожгли, разорвали, съели доказательства, которые были приобщены к материалам уголовного дела, они могут быть восстановлены по описи", – рассказал ИА "НСН" адвокат Тимур Маршани.
Он также отметил, что за умышленное уничтожение материалов злоумышленнику грозит уголовное наказание.
"Прекратить дело в связи с утратой материалов нельзя, если только за время восстановления документов не выйдет срок давности", – резюмировал эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что жительница Санкт-Петербурга попыталась спасти супруга от колонии и съела материалы уголовного дела. В итоге спасительница сама оказалась на скамье подсудимых – она получила полтора года колонии условно.
В мае 2017 года в ТиНАО неизвестные подожгли здание в поселке Газопровод, где расположен следственный отдел. Правоохранители предположили, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел. Однако все материалы удалось спасти и перенести в безопасное место.
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