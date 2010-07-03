Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

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Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

"Момент встречи мамы и девочки не передать словами", – сказала Кузнецова. По ее словам, девочка была очень рада увидеть маму, она обнимала ее и просила, чтобы та больше никуда не уходила. Женщина в этот момент не могла сдержать своих слез от радости и крепко в ответ обнимала дочь, рассказала Кузнецова.

По словам Кузнецовой, мать с дочкой не виделись больше года, так как после развода дочку и ее двух сыновей передали родственникам отца детей. Двух мальчиков спустя некоторое время вернули, а девочку оставили с родственниками. Омбудсмен подчеркнула, что женщина не раз пыталась навестить свою дочь, но ее не пускали в больницу, пока она не обратилась к ней за помощью.

Она также добавила, что сейчас девочка находится в больнице на лечении. Решается вопрос ее дальнейшего жизнеустройства. Ранее Кузнецова сообщала, что девочка стала интересоваться куклами, хотя раньше она любила только машинки. По словам омбудсмена, у нее хороший аппетит, девочка веселая и общительная.

4 июля в больницу Назрани привезли семилетнюю девочку со множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице. Было возбуждено уголовное дело, тете предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установили правоохранители, с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Ее отправили в СИЗО на два месяца, органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.

Ребенка доставили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. В августе ей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Левую руку удалось спасти, со временем девочке установят протез. Пациентку перевели из реанимации в отделение, с ней постоянно занимаются реабилитологи.

