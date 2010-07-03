Мать избитой в Ингушетии девочки хочет вернуть ее себе

20:03
20:03
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Фото: соцсети
Уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева сообщила, что мать избитой в республике девочки хочет вернуть себе ребенка. Ее слова приводит РИА Новости.
"Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?" – рассказала Чахкиева.
Она добавила, что женщины ей угрожали.
4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице.
Было возбуждено уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранительные органы установили, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка отрезком шланга и ремнем. Ее отправили под стражу на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.
Ребенка перевезли на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. 7 августа ей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Операция прошла в пределах ожиданий медиков. Левую руку удалось спасти. Как сообщил Леонид Рошаль, со временем девочке установят протез. После операции пациентку навестила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли", – рассказала омбудсмен после посещения.
Позднее в больнице сообщили, что состояние пострадавшей улучшается. Она переведена из реанимации в отделение и постепенно начинает ходить и даже бегать. С ней постоянно занимаются реабилитологи.
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