Избитой в Ингушетии девочке установят протез

18:04
18:04
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ZEUS/ZUMA
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что избитой в Ингушетии девочке, которой ранее ампутировали часть правой руки, установят протез. Об этом пишет РИА Новости.
"Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы–две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем обязательно будет протез", – отметил Рошаль.
Ранее пострадавшей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Операция прошла в пределах ожиданий медиков. Лечение продолжается.
4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице.
Следствие возбудило уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Было установлено, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Подозреваемую отправили под арест на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: