Избитой в Ингушетии девочке установят протез

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что избитой в Ингушетии девочке, которой ранее ампутировали часть правой руки, установят протез. Об этом пишет РИА Новости.

"Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы–две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем обязательно будет протез", – отметил Рошаль.

Ранее пострадавшей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Операция прошла в пределах ожиданий медиков. Лечение продолжается.

4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице.

Следствие возбудило уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Было установлено, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Подозреваемую отправили под арест на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.