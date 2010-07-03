Омбудсмен рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после операции

14:20
14:20
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице избитую в Ингушетии девочку и рассказала о состоянии здоровья ребенка после недавней операции. Ее слова приводит РИА Новости.
"Это небо и земля – какой я впервые ее увидела в реанимации, и какая она сейчас. Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли", – отметила омбудсмен.
Она добавила, что принесла с собой куклу, но эта игрушка пациентку мало заинтересовала – девочке больше нравятся машинки, так что они в ходе посещения "устраивали соревнования".
Кузнецова особо подчеркнула, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия оформила на себя временную опеку, сейчас девочке активно ищут новую семью.
Ранее пострадавшей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Операция прошла в пределах ожиданий медиков. Левую руку удалось спасти. Как сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, со временем ребенку установят протез.
4 июля в больницу Назрани доставили семилетнюю девочку со множественными травмами. Оказалось, что ребенок рос в семье тети без оформления документов об опеке. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице.
Следствие возбудило уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Было установлено, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка отрезком шланга и ремнем. Ее арестовали на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.
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