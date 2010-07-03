Врачи оценили состояние ингушской девочки после ампутации

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В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки, которая недавно перенесла операцию. Заявление врачей цитирует Агентство "Москва".

"Состояние девочки улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Она постепенно начала ходить и сейчас даже бегает", – отметили в НИИ.

Там также добавили, что ребенок много разговаривает и хорошо идет на контакт. С девочкой проводят сеансы баротерапии.

Ранее ребенку ампутировали кисть и предплечье правой руки. Операция прошла в пределах ожиданий специалистов. Левую руку врачам удалось спасти. Как сообщил Леонид Рошаль, со временем ребенку установят протез.

После операции девочку навестила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. "Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли", – рассказала омбудсмен после посещения.

4 июля в больницу Назрани привезли семилетнюю девочку со множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице.

Было возбуждено уголовное дело. 12 июля тете девочки предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранительные органы установили, что с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Ее отправили под стражу на два месяца. Органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.

