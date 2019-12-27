Сотрудницу частного детсада уволили за жестокое обращение с детьми

Сотрудницу частного детского сада уволили из-за грубого обращения с детьми

Родители обвинили воспитательницу столичного детского сада в жестоком обращении с детьми, передает телеканал Москва 24.

Речь идет о дорогом учреждении, за которое они платят более 70 тысяч рублей в месяц. Родители обратили внимание, что дети ведут себя странно: они стали запуганными.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что воспитательница кричит на них, грубо дергает за руки, в качестве наказания запирает в темном туалете. Из сада женщину уволили.

Директор сети детских садов Алина Фролова рассказала, что воспитательница работала там несколько лет. По ее словам, все любили и ценили педагога.

Мать второго ребенка просила, чтобы к нему относились строже. В то же время Фролова подчеркнула, что такие методы переходят все границы и воспитательница была не права.

Родители уточнили, что женщина работала в саду три года. Сама она от комментариев отказалась.

В ноябре была уволена воспитательница детского сада в Ярославле, где четырехлетнюю девочку избили сверстники. Ребенка пинали, кидались землей и камнями. Педагога на кадрах видно не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уточнялось, что девочка была новенькой в коллективе.