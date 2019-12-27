Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

27 декабря, 19:33

Сотрудницу частного детсада уволили за жестокое обращение с детьми

общество происшествия

Сотрудницу частного детского сада уволили из-за грубого обращения с детьми

Родители обвинили воспитательницу столичного детского сада в жестоком обращении с детьми, передает телеканал Москва 24.

Речь идет о дорогом учреждении, за которое они платят более 70 тысяч рублей в месяц. Родители обратили внимание, что дети ведут себя странно: они стали запуганными.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что воспитательница кричит на них, грубо дергает за руки, в качестве наказания запирает в темном туалете. Из сада женщину уволили.

Директор сети детских садов Алина Фролова рассказала, что воспитательница работала там несколько лет. По ее словам, все любили и ценили педагога.

Мать второго ребенка просила, чтобы к нему относились строже. В то же время Фролова подчеркнула, что такие методы переходят все границы и воспитательница была не права.

Родители уточнили, что женщина работала в саду три года. Сама она от комментариев отказалась.

В ноябре была уволена воспитательница детского сада в Ярославле, где четырехлетнюю девочку избили сверстники. Ребенка пинали, кидались землей и камнями. Педагога на кадрах видно не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уточнялось, что девочка была новенькой в коллективе.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика