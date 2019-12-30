Сотрудников красноярского санатория отстранили от работы за оскорбления детей

Сотрудники детского противотуберкулезного санатория "Пионерская речка", которые грубо обращались с детьми, больше не работают в этом учреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красноярского Минздрава.

Ранее один из местных телеканалов опубликовал запись, сделанную посетительницей санатория. На кадрах видно, как мальчик плачет, обхватив голову руками. В этом время женщина в белом халате хватает его за руку и встряхивает. Ребенка также грозятся сдать в "дурку".

После сюжета в санаторий с проверкой выехали представители регионального министерства здравоохранения. Материалы проверки переданы в прокуратуру. "Сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают", – отметили в ведомстве.

Ранее родители обвинили воспитательницу детского сада в Москве в жестоком обращении с детьми. Они обратили внимание, что дети ведут себя странно: они стали запуганными.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что воспитательница кричит на них, грубо дергает за руки, в качестве наказания запирает в темном туалете. Из учреждения женщину уволили.

