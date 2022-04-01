СК проверит видео с избиением подростком школьника в селе под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после появления в соцсетях видео избиения школьника сверстником в селе Сосновка Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, <...> группа молодых людей совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео без звука. На нем запечатлено, как школьник сидит на снегу на коленях, а перед ним стоит другой подросток, который активно жестикулирует руками, что-то говорит и показывает на стоящий рядом автомобиль. После этого мальчик встает и подходит к багажнику машины. В этот момент на него набросился сверстник и начал избивать кулаками по лицу. В кадр попали еще несколько молодых людей, наблюдавших за происходящим.

В региональном СК заявили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст объективную юридическую оценку.

Ранее правоохранители организовали проверку по факту избиения подростками сверстника в Южно-Сахалинске. Школьники напали на мальчика, поскольку тот живет "не по понятиям". Ребенок был госпитализирован. Инцидент привлек внимание уполномоченного по правам ребенка в регионе Любови Устиновской.