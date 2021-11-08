Полиция на Сахалине начала проверку после избиения подростками сверстника

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Правоохранители организовали проверку по факту избиения подростками сверстника в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Прокуратурой Южно-Сахалинска контролируется ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Местные СМИ писали, что школьники устроили избиение мальчика, поскольку тот живет "не по понятиям". По их данным, ребенок был госпитализирован. Инцидент привлек внимание уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской.

"Эта вопиющая ситуация требует тщательной всесторонней проверки", – сказала она.

Устиновская подчеркнула, что избившие мальчика подростки должны понести наказание по всей строгости закона. Также она рассказала, что пострадавший школьник в настоящее время находится в детской областной больнице, ему оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"В решении этого вопроса я тесно взаимодействую с правоохранительными органами, прокуратурой и региональным министерством образования. По факту случившегося проводятся проверки, в том числе в школе", – заключила Устиновская.

Ранее полицейские организовали проверку по факту избиения девочки сверстницей в Орске. В социальных сетях появились сообщения, что нападавшая била противницу ногами по голове. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.