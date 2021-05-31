Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи предъявили обвинение 14-летней школьнице, которая нанесла телесные повреждения и надругалась над 11-летней девочкой на Алтае, сообщает RT.

Подростка обвинили в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Подозреваемую арестовали.

Также возбуждено второе уголовное дело – о халатности должностных лиц. В рамках него проходят обыски в учреждениях органов власти и допросы сотрудников. Здание, в котором было совершено преступление, решили снести.

Инцидент произошел 23 мая. 14-летняя жительница Барнаула с приятелями в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила над ней сексуальное насилие. Происходящее снимали на мобильный телефон, после чего распространили видео.

На произошедшее уже отреагировали в правительстве региона, назвав случай вопиющим. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил изучить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь пострадавшей и ее семье.

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева рассказала, что в настоящее время 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые. По ее словам, злоумышленники распространяли запись насилия в социальных сетях. Также она отметила, что за распространение записи возможна уголовная ответственность.

