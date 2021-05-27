Омбудсмен Алтайского края рассказала о травле девочки, над которой надругалась школьница

Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева рассказала, что в настоящее время 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, злоумышленники распространяли запись насилия в социальных сетях.

"Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись", – уточнила Казанцева.

Кроме того, она попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости, а также исключить возможность появления данного ролика. Также она отметила, что за распространение записи возможна уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что на территории Южного Бутова мужчина заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия надругался над ними.