Правоохранители задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми в Южном Бутове

17:12
Фото: depositphotos/merrydolla
В столице задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве.
"По версии следствия, 5 апреля 2021 года на территории района Южное Бутово города Москвы мужчина обманом заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся", – говорится в сообщении.
О произошедшем дети рассказали родителям, после чего те незамедлительно обратились в полицию.
Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Подозреваемому предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
В ближайшее время следствие проверит возможную причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Ранее депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" готовились внести на рассмотрение законопроект о новых нормах химической кастрации педофилов. Авторы законопроекта мотивируют его необходимость 20%-ным ростом преступлений против несовершеннолетних с 2016 года.
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