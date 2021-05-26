На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Алтайском крае завели дело после того, как сверстники избили и совершили насилие над 11-летней школьницей в заброшенном здании. Об этом сообщают "Дни.ру".

В региональном Следственном комитете уточнили, что подростки снимали происходящее на видео, а после выложили ролик в Сеть.

Инцидент произошел 23 мая. 14-летняя жительница Барнаула с приятелями в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие.

"Все действия были зафиксированы на камеру телефона. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в СК РФ.

Дело возбудили по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

На произошедшее уже отреагировали в правительстве региона, назвав случай вопиющим. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил изучить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь пострадавшей и ее семье.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против 58-летнего мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней внучки. По версии следствия, он неоднократно насиловал 6-летнюю девочку в своем доме в Тульской области, а также в квартире на Коломенской набережной в Москве.