На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

13:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Алтайском крае завели дело после того, как сверстники избили и совершили насилие над 11-летней школьницей в заброшенном здании. Об этом сообщают "Дни.ру".
В региональном Следственном комитете уточнили, что подростки снимали происходящее на видео, а после выложили ролик в Сеть.
Инцидент произошел 23 мая. 14-летняя жительница Барнаула с приятелями в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие.
"Все действия были зафиксированы на камеру телефона. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в СК РФ.
Дело возбудили по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.
На произошедшее уже отреагировали в правительстве региона, назвав случай вопиющим. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил изучить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь пострадавшей и ее семье.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против 58-летнего мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней внучки. По версии следствия, он неоднократно насиловал 6-летнюю девочку в своем доме в Тульской области, а также в квартире на Коломенской набережной в Москве.
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