Мужчину арестовали за демонстрацию гениталий несовершеннолетним в Зеленограде

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Мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних в Зеленограде, заключили под стражу. Об этом сообщается на сайте столичного Следственного комитета.

"По данным следствия, днем 1 апреля 2021 года на территории Зеленоградского административного округа города Москвы мужчина в общественном транспорте совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, позднее он совершил аналогичные действия в отношении другой несовершеннолетней", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что о произошедшем дети рассказали родителям, после чего те незамедлительно обратились к правоохранителям.

В результате совместной работы следователей СК и сотрудников уголовного розыска удалось задержать 44-летнего мужчину. Подозреваемому предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Работникам Следственного комитета еще предстоит выявить причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее в Якутске арестовали руководителя школьного кружка, подозреваемого в растлении учениц. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка одной из жертв.