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Москва 24

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Происшествия

09:13

Руководителя школьного кружка в Якутске арестовали по подозрению в растлении учениц

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководителя кружка одной из школ Якутская арестовали по подозрению в растлении учениц. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия), председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. (...) Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Якутии.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ и подпунктом б части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска. Она заявила, что руководитель кружка предпринимал насильственные действия в отношении ее 10-летней внучки.

Позже было установлено, что подозреваемый мужчина совершил развратные действия в отношении девочки 13 лет. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в марте Бутырская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку после избиения пятилетнего ребенка. Сообщалось, что травмы мальчику нанесла его собственная мать.

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