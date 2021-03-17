Прокуратура начала проверку после избиения пятилетнего ребенка в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бутырская межрайонная прокуратура столицы проводит проверку по факту телесных повреждений у пятилетнего мальчика. По предварительным данным, их ребенку нанесла мать, передает Агентство "Москва".

"По предварительной информации, 16 марта у пятилетнего мальчика воспитателем дошкольной образовательной организации, расположенной в районе Отрадное, обнаружены множественные телесные повреждения", – заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что ребенка доставили в медицинское учреждение. Кроме того, позже стало известно, что сама мать признала вину в побоях.

В ходе прокурорской проверки будут рассмотрены обстоятельства и причины инцидента, им дадут правовую оценку. Меры реагирования могут быть предприняты при наличии соответствующих оснований.

Накануне в столице возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. По данным прокуратуры, инцидент произошел 15 марта, пострадала двухлетняя девочка. Ребенку потребовалась госпитализация.

