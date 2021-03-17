Прокуратура начала проверку после избиения пятилетнего ребенка в Москве

08:28
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бутырская межрайонная прокуратура столицы проводит проверку по факту телесных повреждений у пятилетнего мальчика. По предварительным данным, их ребенку нанесла мать, передает Агентство "Москва".
"По предварительной информации, 16 марта у пятилетнего мальчика воспитателем дошкольной образовательной организации, расположенной в районе Отрадное, обнаружены множественные телесные повреждения", – заявили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что ребенка доставили в медицинское учреждение. Кроме того, позже стало известно, что сама мать признала вину в побоях.
В ходе прокурорской проверки будут рассмотрены обстоятельства и причины инцидента, им дадут правовую оценку. Меры реагирования могут быть предприняты при наличии соответствующих оснований.
Накануне в столице возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. По данным прокуратуры, инцидент произошел 15 марта, пострадала двухлетняя девочка. Ребенку потребовалась госпитализация.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: