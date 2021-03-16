В столице завели уголовное дело после нападения собаки на ребенка

09:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка на северо-востоке столицы. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.
По данным прокуратуры, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенка госпитализировали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – сказала Иванова.
В феврале в Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку после нападения собаки на школьника. Собака напала на 11-летнего мальчика, когда он возвращался из школы. У ребенка были диагностированы серьезные травмы.
Ранее в Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая. Инцидент произошел на улице Пищевой. К сотрудникам правоохранительных органов обратился мальчик, который заявил, что на его одноклассника напала собака.
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