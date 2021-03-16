Столичные следователи изучат инцидент с падением маленькой девочки в ТЦ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит проверку после падения ребенка между витриной и конструкцией пола второго этажа в торговом комплексе в центре столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"14 марта 2021 года примерно в 16:00 малолетняя, находясь совместно с родителями на втором этаже в торговом центре, расположенном по улице Нижней Сыромятнической, упала между стеклом витринного окна и конструкцией пола второго этажа", – говорится в сообщении.

Девочку осмотрели медики, ее жизни ничто не угрожает. Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось о заведении уголовного дела после нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел 15 марта в одном из домов на северо-востоке столицы.