Собака напала на двухлетнюю девочку на северо-востоке Москвы

15 марта, 23:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Собака напала на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Как говорится на сайте ведомства, инцидент произошел на улице Новгородской вечером в понедельник, 15 марта. Двухлетняя девочка находилась с матерью на лестничной клетке жилого дома.
"В этот момент на малолетнюю напала собака породы немецкая овчарка, которая находилась без намордника", – рассказала Нефедова.
Она отметила, что хозяин животного не смог оказать должного сопротивления собаке при нападении. В результате случившегося ребенок был госпитализирован.
По факту случившегося прокуратура начала проверку. Планируется установить обстоятельства и причины инцидента. Кроме того, сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.
14 марта тело несовершеннолетней обнаружили под окнами дома на улице Барклая на западе Москвы. На трупе были найдены повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки.
Позднее по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
На западе Москвы из окна выпала покусанная собакой девочка
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