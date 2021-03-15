Собака напала на двухлетнюю девочку на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собака напала на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как говорится на сайте ведомства, инцидент произошел на улице Новгородской вечером в понедельник, 15 марта. Двухлетняя девочка находилась с матерью на лестничной клетке жилого дома.

"В этот момент на малолетнюю напала собака породы немецкая овчарка, которая находилась без намордника", – рассказала Нефедова.

Она отметила, что хозяин животного не смог оказать должного сопротивления собаке при нападении. В результате случившегося ребенок был госпитализирован.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Планируется установить обстоятельства и причины инцидента. Кроме того, сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

14 марта тело несовершеннолетней обнаружили под окнами дома на улице Барклая на западе Москвы. На трупе были найдены повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки.

Позднее по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.