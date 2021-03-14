После падения девочки из окна на западе Москвы возбудили уголовное дело

14 марта, 23:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После смерти 14-летней девочки, выпавшей из окна квартиры на западе Москвы, СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы столичного Главного следственного управления СК РФ Юлию Иванову.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", – сказала она.
Ранее на западе Москвы обнаружили тело несовершеннолетней под окнами дома на улице Барклая. Сообщалось, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время. Подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также известно, что в квартире находились две собаки бойцовской породы. На теле несовершеннолетней были найдены повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки.
По последней информации СК, девочка, скорее всего, находилась в квартире одна перед гибелью.
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