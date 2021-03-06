Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека топором и покушении на убийство девушки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

"По предварительной версии следствия, ночью 6 марта 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери", – рассказала Иванова.

Она отметила, что от полученных травм потерпевший 1993 года скончался, а девушку в тяжелом состоянии госпитализировали.

"После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медучреждении", – добавила Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. Позже выяснилось, что погиб не подросток, а его отец. Сам юноша и оказался убийцей.

