Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры

12:32
Фото: СК РФ
В Пермском крае продолжается расследование уголовного дела об убийстве семьи из трех человек, совершенного в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба регионального СК.
По подозрению в убийстве на территории города Екатеринбурга Свердловской области задержали молодого человека 2004 года рождения – сына погибших. Его допросили в качестве подозреваемого. Подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.
По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме молодой человек несколько раз ударил топором свою мать. Затем он таким же образом убил отца и малолетнюю сестру. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия.
Следствие изъяло орудие преступления. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.
Наряду с этим следствие даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. По подозрению в убийстве в розыск объявили главу семейства – 40-летнего Алексея. Однако позже СМИ сообщили о том, что погиб не подросток 2004 года рождения, а сам Алексей.
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