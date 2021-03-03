Подозреваемый в убийстве своей семьи в Пермском крае мужчина оказался мертв

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Мужчина, подозреваемый в убийстве собственной семьи в Пермском крае, оказался мертвым. Об этом Москве 24 рассказал друг погибшей семьи.

Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. По подозрению в убийстве в розыск объявили главу семейства – 40-летнего Алексея.

Однако позже СМИ сообщили о том, что погиб не подросток 2004 года рождения, а сам Алексей. Эту информацию Москве 24 подтвердил друг семьи Виктор (имя изменено. – Прим. ред.).

"Его лицо было изуродовано топором. А по комплекции Алексей очень схож с сыном – тоже маленький, худенький. Но они, когда начали собирать лицо, поняли, что это все-таки Алексей", – рассказал Виктор.

Он заявил, что эту информацию ему подтвердил брат погибшего. По словам Виктора, теперь разыскивают несовершеннолетнего сына Алексея для установления обстоятельств произошедшего.

"У нас поселок небольшой, все друг друга знают. И никто и не верил, что Алексей мог что-то подобное сделать. Я сам с ним в школе учился. Из хорошей семьи. Его отец в транспортной полиции служил, вот сейчас на пенсии. Жена Алексея Гуля – очень хорошая женщина. Работала медсестрой в нашей детской больнице", – рассказал Виктор.

Что касается главы семейства, по словам друга, он работал сварщиком. Три года назад Алексей числился в крупной нефтяной компании, последние годы работал вахтовым методом уже на другом предприятии.

"Семья у них хорошая. Никто не мог поверить. Особенно в то, что это мог Алексей сделать. Про сына его не знаю, что говорят. Но семья была хорошая, благополучная", – заявил Виктор.

По факту происшествия Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пунктам а, в, д части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью").

Также, согласно официальной информации, Алексей 1980 года рождения все еще находится в розыске.

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