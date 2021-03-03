Жертва "скопинского маньяка" рассказала, что придавало ей сил в заточении

15:35
Жертва "скопинского маньяка" рассказала о своем заточении
Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу. 70-летний преступник провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек.
Одна из пострадавших Екатерина Мартынова рассказала телеканалу Москва 24, что придавало ей сил в заточении.
"Мне придавали силы мысли о своих родных. Я дала себе обещание во что бы то ни стало вернуться домой. Я понимала, как тяжело моей маме. Она не знает, что со мной, жива ли я", – рассказала она.
Также девушка высказала свое мнение по поводу освобождения Мохова.
"17 лет – это много, мы думали, что он не доживет. Тогда уже возраст был немолодой, я думала, что это будут его последние дни в тюрьме. По-хорошему нужно этот подвал сровнять с землей, засыпать, заварить этот люк. Но что-то сделать с ним", – сказала она.
Подобного мнения придерживаются и пользователи Сети. Многие из них считают, что Мохов выйдет и продолжит свое дело, поскольку "такие люди не исправляются".
Мохов отбывал в колонии в Саратовской области. Как уточняется, он отправился на поезде в Рязанскую область, где ранее жил.
Экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин, занимавшийся делом "скопинского маньяка", заявил в беседе с Москвой 24 о том, что Виктор Мохов больше не представляет угрозы.
По решению Пугачевского районного суда Саратовской области Мохов будет оставаться под административным надзором в течение шести лет.
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