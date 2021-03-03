Экс-следователь заявил, что "скопинский маньяк" больше не опасен

12:15
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин, занимавшийся делом "скопинского маньяка", заявил в беседе с Москвой 24 о том, что Виктор Мохов больше не представляет угрозы.
"Человеку 71 год. По своим психологическим данным – да, он совершил преступление, но как следователь я вам скажу, что опасности в настоящее время он представлять не будет", – рассказал Плоткин.
По решению Пугачевского районного суда Саратовской области Мохов будет оставаться под административным надзором в течение шести лет.
Ранее стало известно, что 3 марта 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу. Он провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек. Наказание Мохов отбывал в колонии в Саратовской области. Как уточняется, он отправился на поезде в Рязанскую область, где ранее жил.
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