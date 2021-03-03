"Скопинский маньяк" вышел на свободу

10:17
Фото: телеграм канал LIFE SHOT
В среду, 3 марта, на свободу вышел 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк". Он провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН.
Наказание Мохов отбывал в колонии в Саратовской области.
Как уточняется, он отправился на поезде в Рязанскую область, где ранее жил.
Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза рожала от него, но Мохов отбирал детей.
Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.
Скопинский районный суд в августе 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
По иску администрации колонии, в которой до последнего времени он отбывал наказание, в отношении освобожденного на шесть лет будет установлен надзор. В этот период ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять в ночное время и без разрешения покидать Скопинский район. Кроме того, два раза в месяц ему необходимо регистрироваться в органе внутренних дел.
Ранее глава Научно-исследовательского института криминалистики СК РФ Алексей Бессонов рассказал, что в России создали программу по поиску серийных преступников.
Он объяснил, что в базу забивают данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы и особенности совершенного преступления. Считывая информацию, программа предлагает наиболее верный вариант. Бессонов подчеркнул, что возраст маньяка программа определяет с точностью 80%. Психические заболевания преступника выявляются достоверно на 81,5%. Бессонов также отметил, что в 96% случаев программа верно определяет, знаком ли был преступник с жертвой.
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