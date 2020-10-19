Программу для поиска серийных преступников создали в России

10:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России создали программу по поиску серийных преступников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Научно-исследовательского института криминалистики СК РФ Алексея Бессонова.
Он рассказал, что в 2017 году Ангарский маньяк Михаил Попков в подробностях рассказал о том, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. По словам Бессонова, тогда криминалисты обратили внимание на определенные закономерности в поведении маньяков.
Впоследствии специалисты исследовали свыше 1 тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками. Бессонов отметил, что в них также вошли преступления, совершенные Чикатило.
На их основе создали алгоритм, с помощью которого можно составить поисковый портрет преступника. По словам Бессонова, с помощью программы его можно получить за пару минут расчетов.
Он рассказал, что в базу забивают данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы и особенности совершенного преступления. Считывая информацию, программа предлагает наиболее верный вариант.
Бессонов подчеркнул, что возраст маньяка программа определяет с точностью 80%. Психические заболевания преступника выявляются достоверно на 81,5%. Бессонов также отметил, что в 96% случаев программа верно определяет, знаком ли был преступник с жертвой. Как правило, это играет важную роль в дальнейшем расследовании, заявил Бессонов.
Ранее стало известно, что Россия стала лидером среди 60 стран по навыкам в области технологий и науки о данных. Рейтинг составлен на основе оценки уровня профессионализма по 10 отраслям и 11 направлениям обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных.
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