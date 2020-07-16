Россия оказалась лучшей среди 60 стран в области технических навыков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия стала лидером среди 60 стран по навыкам в области технологий и науки о данных, сообщает ТАСС. Об этом стало известно от пресс-службы образовательной платформы Coursera.

Данные сформированы на основе отчета "Глобальный индекс компетенций (Global Skills Index, GSI)". При его составлении эксперты оценили уровень профессионализма в 60 странах по 10 отраслям и 11 направлениям обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных. Всего была проанализирована информация 65 миллионов учащихся на платформе.

В пресс-службе отметили, что высокий результат в области технических навыков удалось показать благодаря высокопрофессиональному образованию в технических вузах страны, а именно Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирска. Кроме этого, на лидерство мог повлиять рост валового внутреннего продукта (ВВП), высокий уровень экономически активного населения и равномерное распределение доходов.

Россия вошла в десятку стран и по компетенциям в области бизнеса, заняв 9-е место. На позицию повлияло количество предпринимателей, успешно осуществляющих свою деятельность на мировой арене. А также развитие бизнес-навыков у студентов российских вузов.

"Восстановление рынка труда после пандемии зависит от того, насколько масштабными будут возможности профессиональной переквалификации. Государственные и бизнес-институты должны возглавить этот процесс, предоставляя людям равный доступ к получению компетенций, необходимых для работы в будущем", – приводит пресс-служба слова генерального директора Coursera Джеффа Маджионкальда.

Ранее стало известно, что к 2024 году в Москве высока вероятность появления беспилотных такси. Срок выпуска автомобильных беспилотников зависит от реализации соответствующих проектов совместно с Минтрансом, МВД и Минпромторгом.