Россия оказалась лучшей среди 60 стран в области технических навыков

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия стала лидером среди 60 стран по навыкам в области технологий и науки о данных, сообщает ТАСС. Об этом стало известно от пресс-службы образовательной платформы Coursera.
Данные сформированы на основе отчета "Глобальный индекс компетенций (Global Skills Index, GSI)". При его составлении эксперты оценили уровень профессионализма в 60 странах по 10 отраслям и 11 направлениям обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных. Всего была проанализирована информация 65 миллионов учащихся на платформе.
В пресс-службе отметили, что высокий результат в области технических навыков удалось показать благодаря высокопрофессиональному образованию в технических вузах страны, а именно Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирска. Кроме этого, на лидерство мог повлиять рост валового внутреннего продукта (ВВП), высокий уровень экономически активного населения и равномерное распределение доходов.
Россия вошла в десятку стран и по компетенциям в области бизнеса, заняв 9-е место. На позицию повлияло количество предпринимателей, успешно осуществляющих свою деятельность на мировой арене. А также развитие бизнес-навыков у студентов российских вузов.
"Восстановление рынка труда после пандемии зависит от того, насколько масштабными будут возможности профессиональной переквалификации. Государственные и бизнес-институты должны возглавить этот процесс, предоставляя людям равный доступ к получению компетенций, необходимых для работы в будущем", – приводит пресс-служба слова генерального директора Coursera Джеффа Маджионкальда.
Ранее стало известно, что к 2024 году в Москве высока вероятность появления беспилотных такси. Срок выпуска автомобильных беспилотников зависит от реализации соответствующих проектов совместно с Минтрансом, МВД и Минпромторгом.
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