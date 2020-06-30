В столице определили финалистов конкурса "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина объявила, что в финал конкурса на премию "Новатор Москвы" среди разработчиков, изобретателей и предпринимателей вышли авторы 30 проектов.

Всего было обработано почти 500 заявок.

"Финалисты презентуют свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и Правительства Москвы. Затем экспертная комиссия определит победителей. Обладателями премий станут 15 индивидуальных участников или коллективов до пяти человек", – объяснила Сергунина.

Премии присуждаются в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". Делятся они на пять профилей – "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика".

Среди проектов, выведенных на финальную комиссию – система мониторинга здоровья тяжелобольных пациентов, препарат для лечения наследственных заболеваний мышечной ткани, новые биокомпозитные материалы для протезирования суставов, новый люминесцентный материал для энергоэффективного освещения и другие разработки.

Победители конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей призовых. Общий размер фонда денежного вознаграждения авторов проектов составляет более 17 миллионов рублей.

Премия "Новатор Москвы" была утверждена в августе 2019 года. Организаторы указывают, что цель конкурса – стимулирование новых разработок в высокотехнологических сферах и поддержка изобретателей.

Подробную информацию о премии можно получить на сайте премии, по телефону: +7 (800) 234-46-88 или отправив письмо на электронную почту: novator@mos.ru.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки частных компаний, которые реализуют масштабные инновационные проекты в столице. Участники Московского инновационного кластера получают компенсацию расходов на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования и иные необходимые услуги.

