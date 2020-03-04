Правительство Москвы поможет компаниям, которые реализуют инновационные проекты в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки частных компаний, которые реализуют масштабные инновационные проекты в столице, сообщат портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участниках Московского инновационного кластера – площадки для внедрения инноваций и развития кооперации между различными компаниями. Сергунина отметила, что подать заявку можно до 10 апреля.

Она добавила, что городское правительство готово компенсировать расходы на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. Также Москва готова возместить проценты по кредитам, взятым для реализации инновационного проекта.

Компании, которые претендуют на компенсацию, будут оцениваться по новизне продукта и уровню его технологической готовности. Критериями также выступят привлекательность проекта для рынка и наличие исключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности.

Сообщается, что объем помощи будет зависеть от конкретного проекта, однако не должен превышать 200 миллионов рублей, или 15% от размера инвестиций.

Ранее Сергунина рассказала, что срок приема заявок на присуждении премии мэра Москвы "Новатор Москвы" продлен до конца марта. Участвовать в отборе смогут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек.