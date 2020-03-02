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Общество

08:30

Москвичи смогут подать заявки на экспортный акселератор

город общество

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие в экспортном акселераторе стартует 2 марта в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы предлагаем организациям воспользоваться этим инструментом ускоренного повышения экспортного потенциала и обращаем внимание, что 85 процентов от стоимости участия оплачивает Московский экспортный центр", – сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На мероприятие пригласили экспертов, которые расскажут об инструментах продажи и дополнительных ресурсах для работы за рубежом. Также посетители узнают о готовых стратегиях с проработанными дорожными картами.

Всего в рамках акселератора запланировали проведение четырех модулей. Они будут посвящены различным аспектам конкурентоспособности, маркетинга и глобального рынка.

Также участники акселератора будут получать консультации от экспертов в течение года после проведения мероприятия.

Ранее более 170 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство". Площадку организовали для тех, кто занимается бизнесом и интересуется новыми технологиями.

25 февраля на юге Москвы открыли новый центр услуг для бизнеса, который предоставляет консультации по вопросам открытия и развития своего дела.

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