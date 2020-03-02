Москвичи смогут подать заявки на экспортный акселератор

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие в экспортном акселераторе стартует 2 марта в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы предлагаем организациям воспользоваться этим инструментом ускоренного повышения экспортного потенциала и обращаем внимание, что 85 процентов от стоимости участия оплачивает Московский экспортный центр", – сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На мероприятие пригласили экспертов, которые расскажут об инструментах продажи и дополнительных ресурсах для работы за рубежом. Также посетители узнают о готовых стратегиях с проработанными дорожными картами.

Всего в рамках акселератора запланировали проведение четырех модулей. Они будут посвящены различным аспектам конкурентоспособности, маркетинга и глобального рынка.

Также участники акселератора будут получать консультации от экспертов в течение года после проведения мероприятия.

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