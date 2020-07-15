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Москва 24

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Технологии

13:30

Беспилотные такси могут появиться в столице в 2024 году

транспорт технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семенов заявил, что к 2024 году в Москве могут появиться беспилотные такси, сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что срок выпуска автомобильных беспилотников зависит от реализации соответствующих проектов совместно с Минтрансом, МВД и Минпромторгом.

"Большим успехом я считаю принятие в марте этого года концепции обеспечения безопасности дорожного движения, которая объединит основные вопросы развития цифровой дорожно-транспортной инфраструктуры и рамочно закрепляет ряд определений и формулировок", – добавил Семенов.

Ранее компания "Renault Россия" передала в больницу в Коммунарке беспилотники, которые будут развозить белье и питание.

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