Больница в Коммунарке получила беспилотники

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Автомобильная компания "Renault Россия" в рамках совместного проекта с правительством Москвы передала в больницу в Коммунарке беспилотные транспортные средства – AGV. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первая беспилотная машина была протестирована еще три месяца назад. Теперь в больницу отправят еще два устройства. Благодаря беспилотникам медицинскому персоналу теперь не нужно самостоятельно развозить белье и питание. Это позволит значительно снизить риски для них заражения коронавирусом, заявил вице-мэр.

"В зависимости от задачи, один аппарат может проехать до 72 километров в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1000 килограммов белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения", – поделился Ефимов.

Для бесперебойной работы AGV в больнице установили сервер и зарядную станцию. Кроме этого, разработано специальное приложение для управления движением беспилотника, который обладает механизмом поворота на 360 градусов.

"Беспилотные транспортные средства разработаны и производятся инженерами столичного завода Renault. Первоначально AGV предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер. При этом беспилотники могут использоваться не только для промышленного производства, они показали свою эффективность и в социальных проектах", – поделился генеральный директор "Renault Россия" Ян Птачек.

Накануне в Морозовскую детскую больницу поступило новое оборудование для операций на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и грудной клетки. Теперь хирурги медучреждения смогут проводить малоинвазивные операции.