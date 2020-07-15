Больница в Коммунарке получила беспилотники

11:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобильная компания "Renault Россия" в рамках совместного проекта с правительством Москвы передала в больницу в Коммунарке беспилотные транспортные средства – AGV. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Первая беспилотная машина была протестирована еще три месяца назад. Теперь в больницу отправят еще два устройства. Благодаря беспилотникам медицинскому персоналу теперь не нужно самостоятельно развозить белье и питание. Это позволит значительно снизить риски для них заражения коронавирусом, заявил вице-мэр.
"В зависимости от задачи, один аппарат может проехать до 72 километров в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1000 килограммов белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения", – поделился Ефимов.
Для бесперебойной работы AGV в больнице установили сервер и зарядную станцию. Кроме этого, разработано специальное приложение для управления движением беспилотника, который обладает механизмом поворота на 360 градусов.
"Беспилотные транспортные средства разработаны и производятся инженерами столичного завода Renault. Первоначально AGV предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер. При этом беспилотники могут использоваться не только для промышленного производства, они показали свою эффективность и в социальных проектах", – поделился генеральный директор "Renault Россия" Ян Птачек.
Накануне в Морозовскую детскую больницу поступило новое оборудование для операций на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и грудной клетки. Теперь хирурги медучреждения смогут проводить малоинвазивные операции.
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